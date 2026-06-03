نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی گفت: عزت و اقتدار لبنان در یکپارچگی ملی و پشتیبانی از جبهه مقاومت نهفته است و اعتماد به آمریکا و رژیم صهیونیستی نتیجه‌ای جز خسارت و ذلت به همراه نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی شامگاه سه‌شنبه در جمع مردم میدان‌دار اراک، با گرامیداشت عید سعید غدیر خم و سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) اظهار کرد: عزت لبنان در وحدت ملی و حمایت از مقاومت نهفته است و هرگونه اعتماد به آمریکا و رژیم صهیونیستی نتیجه‌ای جز ذلت و زیان برای ملت‌ها نخواهد داشت.

وی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی نباید تصور کنند که با ایجاد اختلاف و تفرقه در منطقه می‌توانند به اهداف خود دست یابند و مسئولان لبنان نیز باید بدانند که مذاکره با این دو، تأمین‌کننده منافع ملت لبنان نخواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی ادامه داد: در صورت هرگونه اقدام علیه لبنان، جبهه مقاومت، نیرو‌های مدافع امنیت و سپاه پاسداران پاسخ قاطع و بازدارنده‌ای به متجاوزان خواهند داد.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عید غدیر خم گفت: غدیر بزرگ‌ترین عید جهان اسلام و انسانیت و جلوه کامل امامت و ولایت است و بسیاری از معارف ناب اسلامی در این اصل بنیادین متجلی شده است.

وی افزود: امام خمینی (ره) به عنوان احیاگر اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی را رهبری کردند و امروز نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی پرچم‌دار عزت، استقلال، قرآن و ارزش‌های اسلامی هستند.

امام جمعه اراک با تأکید بر پایداری ملت ایران بر آرمان‌های انقلاب اسلامی گفت: مردم ایران، مرزداران و نیرو‌های مدافع انقلاب تا تحقق حقوق و مطالبات به‌حق جمهوری اسلامی، از مواضع اصولی خود عقب‌نشینی نخواهند کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اظهار داشت: این تنگه از جایگاه تاریخی و قانونی ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و حقوق ملت ایران باید به طور کامل مورد توجه قرار گیرد.