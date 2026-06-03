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نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی گفت: فلسفه نزول قرآن تنها تلاوت، حفظ و تفسیر نیست، بلکه عمل به آیات الهی و جاری شدن مفاهیم قرآن در زندگی فردی و اجتماعی انسانهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی در شورای فرهنگ قرآنی، با بیان اینکه قرآن کریم دارای ابعاد و زوایای گوناگون است، گفت: در طول تاریخ، دانشمندان بسیاری در حوزههای مختلف قرآن پژوهش کردهاند، اما فلسفه اصلی نزول قرآن، عمل به دستورات الهی و پیادهسازی آموزههای آن در زندگی است.
آیت الله عبادی افزود: هر زمان قرآن به عنوان کتاب عمل، اخلاق و سبک زندگی مورد توجه قرار گیرد، آثار و برکات آن در جامعه نمایان خواهد شد.
وی گفت: مشکلات امروز جوامع بشری بیش از آنکه ناشی از ندانستن باشد، نتیجه نخواستن و عمل نکردن به حقایق روشن است؛ چرا که حق و باطل در بسیاری از موارد برای انسانها آشکار است.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه ریشه بسیاری از ظلمها، فسادها و ناهنجاریهای اجتماعی در غفلت و خودخواهی انسان نهفته است، افزود: هرگاه انسان بر غرور و هوای نفس غلبه کند، زمینه تحقق عدالت، صداقت، امانتداری و زندگی سالم در جامعه فراهم خواهد شد.
آیت الله عبادی طرح «زندگی با آیهها» را اقدامی ارزشمند در مسیر گسترش فرهنگ قرآنی دانست و گفت: این حرکت میتواند زمینه انس بیشتر مردم با مفاهیم قرآن و تبدیل آموزههای الهی به رفتارهای اجتماعی را فراهم کند.
وی با اشاره به موج بیداری و حقیقتجویی در جهان، افزود: هدایت انسانها به سوی معارف الهی از بزرگترین خدمات فرهنگی است و هر کس بتواند انسانی را به مسیر حق هدایت کند، در خیر و برکت عظیمی شریک خواهد بود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی هم در شورای فرهنگ قرآنی، با اشاره به موفقیتهای خراسان جنوبی در اجرای طرح «زندگی با آیهها» افزود: کسب رتبههای برتر کشوری توسط استان، نتیجه پیگیریهای مستمر، همراهی دستگاهها و توجه ویژه مسئولان فرهنگی و قرآنی استان است.
شرافتی راد همچنین از مشارکت سازمانهای مردمنهاد در حمایت از برنامههای قرآنی تقدیر کرد و گفت: بخشی از اعتبارات فرهنگی این مجموعهها در راستای ترویج فرهنگ قرآنی و اجرای برنامههای مرتبط هزینه شده است.
وی با تأکید بر اینکه خروجی فعالیتهای قرآنی باید تربیت نیروی انسانی مؤمن، آگاه و اثرگذار باشد، افزود: سرمایه اجتماعی خراسان جنوبی باید با چنین برنامههایی تقویت و حفظ شود و آثار آن در کاهش آسیبهای اجتماعی و ناهنجاریها به وضوح قابل مشاهده باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی از برنامهریزی برای برگزاری آیین اختتامیه و شکرانه طرح «زندگی با آیهها» خبر داد و گفت: از قائممقام وزیر کشور برای حضور در این مراسم دعوت شده است تا ضمن شرکت در برنامههای قرآنی، از ظرفیتها، امنیت پایدار و اقدامات انجامشده در خراسان جنوبی نیز بازدید کند.
شرافتی راد در پایان با اشاره به نزدیک شدن ماه محرم، بر ضرورت تلاش مضاعف برای ترویج فرهنگ قرآن و اهلبیت (ع) تأکید کرد و گفت: همه ما در برابر نسل جوان مسئول هستیم و باید با بهرهگیری از معارف دینی، زمینه هدایت و رشد آنان را فراهم کنیم.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی هم در شورای فرهنگ قرآنی با اشاره به نقشآفرینی استان در طرح ملی زندگی با آیهها که به عنوان یکی از یادگارهای شهید آیتالله رئیسی شناخته میشود، گفت: به همت مجموعههای فرهنگی، قرآنی، ائمه جمعه، فرمانداران و فعالان قرآنی، خراسان جنوبی طی سه سال اخیر در زمره استانهای پیشرو کشور قرار گرفته است.
حجت الاسلام سالاری مکی افزود: شورای توسعه فرهنگ قرآنی در استان و شهرستانها به صورت منظم برگزار میشود و حتی در برخی روستاهای خراسان جنوبی نیز این شورا تشکیل شده که اقدامی کمنظیر در سطح کشور است.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در آزمونهای حفظ تخصصی قرآن امسال رتبه نخست کشور را کسب کرده است، گفت: خراسان جنوبی در دو سال گذشته رتبه دوم کشور را در اختیار داشت.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی همچنین از برگزاری کارگاههای تدبر در آیات ولایت همزمان با دهه ولایت و امامت خبر داد و افزود: این برنامهها با حضور اساتید کشوری در سطح خراسان جنوبی در حال برگزاری است.
حجت الاسلام سالاری مکی به تولید آثار هنری مرتبط با واقعه غدیر نیز اشاره کرد و گفت: نگاره روایت محور غدیر که سال گذشته در خراسان جنوبی تولید شد، تاکنون در بیش از ۴۰۰ جلسه برای مردم روایت و تشریح شده و امسال نیز اجرای آن ادامه دارد.
وی با اشاره به استقبال گسترده مردم از طرح «زندگی با آیهها» گفت: بیشترین توزیع کتاب این طرح به نسبت جمعیت در کشور متعلق به خراسان جنوبی است و بیش از ۲۲ هزار دانشآموز شرکتکننده در اعتکاف دانشآموزی از بستههای محتوایی و آموزشی این طرح بهرهمند شدند.
حجت الاسلام سالاری مکی افزود: تاکنون بیش از ۱۴ هزار سفیر آیه در خراسان جنوبی ثبت شدهاند که این تعداد، رتبه نخست کشور را برای استان به همراه داشته است.
وی گفت: در مسابقات قرآنی مرتبط با این طرح نیز بیش از ۱۵۱ هزار نفر از مردم خراسان جنوبی مشارکت داشتهاند که نشاندهنده استقبال گسترده از فعالیتهای قرآنی در خراسان جنوبی است.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پایان با تأکید بر تداوم فعالیت سفیران آیه در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و فضای مجازی، خواستار ارسال گزارش عملکرد دستگاهها و کمیتههای فعال در ستاد «زندگی با آیهها» شد و بر برگزاری آیین شکرانه این طرح در روزهای آینده تأکید کرد.