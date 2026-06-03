به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی میانگین کیفیت هوای کلان‌شهر مشهد در حال حاضر امروز چهارشنبه سیزدهم خرداد اعلام شد.

شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز با ثبت عدد ۱۱۵ در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت، همچنین میانگین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

هم‌اکنون کیفیت هوا در مناطق وحدت وآوینی در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه افراد قرار دارد.

کیفیت هوا در مناطق نخریسی، سجاد، رسالت، الهیه، هفت حوض، سرافرازان، مفتح، خیام شمالی، کریمی و چمن در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

کیفیت هوای مناطق ویلا، طرق، تقی‌آباد و امامیه نیز در وضع زرد و قابل قبول قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.