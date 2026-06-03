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معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد: با راه اندازی کارخانه تولید روغن، استان یزد تا ۶ ماه آینده جزء تولیدکنندگان روغن در کشور خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا علمدار یزدی در نشست کارگروه تنظیم بازار استان با اشاره به گزارش دستگاههای مختلف گفت: وضعیت موجودی کالاهای اساسی بسیار خوب بوده و موجودی کالاهای اساسی از روزهای عادی نیز بهتر است.
وی افزود: در روزهای پیش رو توزیع مرغ منجمد و شکر را خواهیم داشت و این فرایند تا ارامش بازار ادامه مییابد.
معاون استاندار با اشاره به تشدید بازرسی از واحدهای صنفی در دو ماه اخیر تصریح کرد: در این مدت ۱۴ هزار بازرسی توسط دستگاههای مرتبط انجام شده و ۱۱ مهر و موم نیز در این زمینه صورت گرفته است.
علمدار با تاکید بر توسعه تولید روغن در استان اظهار داشت: گزارش پیشرفت راه اندازی کارخانه تولید روغن در این جلسه ارائه شد و ان شاء الله ظرف شش ماه آینده استان یزد هم جزء تولیدکنندگان روغن در کشور خواهد شد.