معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد: با راه اندازی کارخانه تولید روغن، استان یزد تا ۶ ماه آینده جزء تولیدکنندگان روغن در کشور خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا علمدار یزدی در نشست کارگروه تنظیم بازار استان با اشاره به گزارش دستگاه‌های مختلف گفت: وضعیت موجودی کالا‌های اساسی بسیار خوب بوده و موجودی کالا‌های اساسی از روز‌های عادی نیز بهتر است.



وی افزود: در روز‌های پیش رو توزیع مرغ منجمد و شکر را خواهیم داشت و این فرایند تا ارامش بازار ادامه می‌یابد.

معاون استاندار با اشاره به تشدید بازرسی از واحد‌های صنفی در دو ماه اخیر تصریح کرد: در این مدت ۱۴ هزار بازرسی توسط دستگاه‌های مرتبط انجام شده و ۱۱ مهر و موم نیز در این زمینه صورت گرفته است.

علمدار با تاکید بر توسعه تولید روغن در استان اظهار داشت: گزارش پیشرفت راه اندازی کارخانه تولید روغن در این جلسه ارائه شد و ان شاء الله ظرف شش ماه آینده استان یزد هم جزء تولیدکنندگان روغن در کشور خواهد شد.