اجلاس سراسری غدیر میثاق امت باولایت با هدف تبیین جایگاه غدیر در منظومه فکری انقلاب اسلامی، بازخوانی اندیشه‌های ولایت‌محور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و بررسی ابعاد مختلف حکمرانی علوی و آموزه‌های امیرالمؤمنین حضرت علی علیه‌السلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این نشست، صاحب‌نظران، پژوهشگران، استادان دانشگاه و فعالان فرهنگی با ارائه دیدگاه‌ها و مقالات علمی خود، به بررسی مفاهیمی همچون ولایت و امامت، فرهنگ غدیر، نقش آموزه‌های علوی در پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی، ضرورت تبعیت از ولایت فقیه و کارکرد‌های اجتماعی و تمدنی اندیشه ولایت پرداختند.

شرکت‌کنندگان در این اجلاس با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل واقعه غدیر در هدایت امت اسلامی، آن را مهم‌ترین سند تداوم مسیر نبوت و ضامن وحدت، اقتدار و انسجام جامعه اسلامی دانستند و بر ضرورت تبیین هرچه بیشتر معارف غدیر برای نسل جوان تأکید کردند.

در این اجلاس همچنین یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره) به عنوان احیاگر گفتمان ولایت در عصر معاصر گرامی داشته شد و نقش تعیین‌کننده اندیشه ولایت‌محور ایشان در شکل‌گیری، تداوم و بالندگی نظام اسلامی مورد توجه قرار گرفت.

اجلاس سراسری «غدیر، میثاق امت با ولایت» بخشی از برنامه‌های بنیاد بین‌المللی غدیر در دهه امامت و ولایت بود که با هدف تعمیق فرهنگ ولایت‌مداری، ترویج معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام و تبیین پیام جهانی غدیر برگزار شد.