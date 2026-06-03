به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به آغاز برداشت زردآلو از ۵ هزار و ۹۲۳ هکتار از باغ های این شهرستان، از پیش‌بینی تولید ۳۱ هزار تن محصول خبر داد و گفت : این در حالی است که وقوع سرمازدگی بهاری، میزان تولید محصول را نسبت به توان واقعی منطقه ۵۰ درصد کاهش داده است.

محمدحسن غریب‌مجنی با بیان اینکه بیشترین باغ های زردآلوی شهرستان شاهرود در بسطام قرار دارد گفت : ارقام قوامی (شاهرودی)، رجبعلی، جهانگیری، خیبه‌ای، نصیری و زعفرانی از مهم‌ترین ارقام تولیدی زردآلو در شاهرود است .

وی گفت: حدود ۷۰ درصد از زردآلوی شاهرود به صورت تازه‌خوری راهی بازار‌های داخلی و خارجی می‌شود و ۳۰ درصد باقی‌مانده در کارگاه‌های صنعتی و خانگی به فرآورده‌هایی نظیر برگه، قیسی، مربا و لواشک تبدیل می‌ شود.

به گفته وی، برگه زردآلوی تولیدی این منطقه به دلیل کیفیت بالا، ظرفیت ویژه‌ای برای صادرات به خارج از کشور دارد.

غریب‌مجنی به زیرساخت‌های علمی و تولیدی منطقه اشاره کرد و افزود: وجود باغ مادری و نهالستان یک هکتاری ، ظرفیت تولید سالانه یک میلیون اندام تکثیری (پیوندک) و ۸ هزار نهال گواهی‌شده را فراهم کرده و این مرکز به عنوان سومین باغ مادری درختان دانه-دار و هسته‌دار در کشور شناخته می‌شود.

برداشت زردآلو تا اواخر مردادماه ادامه خواهد داشت.