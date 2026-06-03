مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی با هشدار درباره خطرات شنا در تأسیسات آبی، از شهروندان خواست از شنا در دریاچه سدها، کانال‌های آبیاری و بند‌های انحرافی استان خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی گفت: تأسیسات آبی از جمله دریاچه سد‌ها محل مناسبی برای شنا نیست و شنا در دریاچه پشت سدها، آب‌بندان‌ها، کانال‌های آبیاری و بند‌های انحرافی استان مرکزی ممنوع است.

حسین اسدی با اشاره به آغاز فصل گرما افزود: هر سال با افزایش دمای هوا، به‌ویژه در روز‌های پایانی هفته و تعطیلات، برخی شهروندان بدون توجه به علائم هشداردهنده و اطلاعیه‌های صادرشده، اقدام به شنا در دریاچه سد‌ها و بند‌های انحرافی می‌کنند که این بی‌توجهی می‌تواند خسارت‌های جانی و مالی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه شنا در مخزن پشت سد‌ها و سایر تأسیسات آبی از خطرناک‌ترین فعالیت‌ها محسوب می‌شود، تصریح کرد: ورود افراد به این مناطق برای شنا، خطر غرق‌شدگی را به دنبال دارد و این خطر برای شناگران حرفه‌ای و مبتدی یکسان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی با اشاره به نصب تابلو‌های هشدار و ممنوعیت شنا در تمامی سد‌ها و آبگیر‌های استان تأکید کرد: شهروندان باید به علائم هشداردهنده و تذکرات صادرشده توجه جدی داشته باشند تا از وقوع حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.

اسدی در پایان هشدار داد: در صورت بروز هرگونه حادثه ناشی از ورود به این مناطق و شنا در تأسیسات آبی، مسئولیت آن بر عهده خود افراد خواهد بود .