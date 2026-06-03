دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک با انتقاد از وضعیت فاضلاب در برخی مناطق این شهرستان، بر لزوم تسریع در ساخت تصفیه‌خانه و رفع مشکلات بهداشتی شهروندان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ساسان غلامی دادستان قرچک در جلسه شورای اداری شهرستان در فرمانداری، تسریع ساخت تصفیه خانه فعرغاغضلاب را خواستار شد

وی از رفع نشدن مشکل فاضلاب در برخی مناطق مانند گلشهر و باغشهر انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار ما، ساسان غلامی در جلسه شورای اداری شهرستان قرچک که در محل فرمانداری برگزار شد، با اشاره به حقوق عامه و مطالبات به‌حق شهروندان، خواستار تسریع در عملیات اجرایی ساخت تصفیه‌خانه فاضلاب شهرستان شد.

دادستان قرچک در این جلسه با انتقاد صریح از تداوم مشکلات فاضلاب در برخی مناطق از جمله گلشهر و باغشهر، از مسئولان ذی‌ربط خواست تا با مدیریت جهادی، موانع پیش‌روی این پروژه را برطرف کنند. وی تأکید کرد که دستگاه قضا پیگیر مطالبات مردم در حوزه سلامت و بهداشت محیط زیست است و با هرگونه کوتاهی در این زمینه برخورد قانونی خواهد کرد.