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بیش از ۵۰۰ نفر در طرح پذیره نویسی سلولهای بنیادی خون ساز در استان اصفهان شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: در پیوند سلولهای بنیادی ترجیح با سازگاری بافتی از گیرنده است و اولین انتخاب، خواهر وبرادر بیمار هستند و درصورت نبود اهداکننده خویشاوند، اهداکننده غیرخویشاوند در اسامی اهدا قرار میگیرد.
کیان دهراب پور با اشاره به اینکه در سال گذشته، ۵۲۱ مورد در طرح پذیره نویسی سلولهای بنیادی خونساز (سپاس) در تعدادی از مراکز انتقال خون استان پذیرش شدند، افزود: حدود ۷۰ درصد از بیماران نیازمند دریافت سلولهای بنیادی خونساز، خویشاوند مناسب از نظر آنتیژنهای سازگاری بافتی ندارند و به همین منظور مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی غیرخویشاوند سازمان انتقال خون با نام اختصاری «سپاس» از اهداکنندگان غیرخویشاوند پذیرهنویسی میکند.
وی ادامه داد: در قالب طرح سپاس، با گرفتن پنج سیسی خون از فرد اهدا کننده، خون بندناف (HLA خون) جداسازی، ژنتیک محض فرد تشخیص داده شده و نام فرد اهدا کننده وارد بانک سلولهای بنیادین کشور میشود و اگر زمانی خون با ویژگیهای این فرد با خون یک فرد مبتلا به سرطان همخوانی داشت از وی درخواست میشود تا در صورت تمایل یک کیسه خون اهدا کند.
دهراب پور گفت: افراد در بازه سنی ۱۸ تا ۵۰ سال میتوانند با مراجعه به مراکز اهدای خون در طرح سپاس شرکت کنند و با این کار ارزشمند، در امیدبخشی و عمر بیشتر برای بیماران سرطانی و سخت درمان قدم بردارند.