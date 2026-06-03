به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ از دل کویر و زیر آفتاب سوزان اردستان، این بار نه گرما، که انرژی و امید به آینده برخاسته است.

علیرضا عسگریان مسئول اجرای این طرح گفت: برای تولید ۵ هزار مگاوات برق خورشیدی هدف گذاری شده و ظرفیت سازی نیمی از آن محقق شده و قرار است تا پایان برنامه هفتم پیشرفت کامل شود.

جعفر محمدنژاد سیگارودی معاون سرمایه گذاری سازمان انرژی‌های پاک نیز گفت: برنامه ریزی لازم برای ظرفیت تولید ۱۵ هزار مگاوات انرژی خورشیدی تا پایان امسال انجام‌شده است.

به گفته استاندار اصفهان، استان اصفهان رشد قابل توجهی در ظرفیت سازی نیروگاه‌های خورشیدی داشته است و هدف گذاری استان تولید ۵ هزار مگاوات انرژی پاک در مدت ۳ سال است.

مهدی جمالی نژاد افزود: قرار است تا پایان برنامه هفتم پیشرفت ۲۷۰۰ مگاوات برق خورشیدی وارد مدار شود.