در ادامه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی، سایت جدید همراه اول مجهز به فناوری نسل چهارم تلفن همراه (۴G) در روستای نامانلو از توابع شهرستان شیروان نصب و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، با راه اندازی این سایت، ساکنان روستای نامانلو به پوشش پایدار شبکه همراه اول و اینترنت پرسرعت سیار دسترسی پیدا کردند و امکان بهره‌مندی از خدمات نوین ارتباطی برای آنان فراهم شد.

این پروژه در راستای توسعه متوازن خدمات مخابراتی، ارتقای کیفیت ارتباطات و تقویت زیرساخت‌های دیجیتال در مناطق کمتر برخوردار اجرا شده است.

با بهره‌برداری از این سایت، مشترکان می‌توانند خدمات مکالمه (Voice) و اینترنت همراه (Data) را با کیفیت بهتر، سرعت بالاتر و پایداری بیشتر دریافت کنند.