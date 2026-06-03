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با تشدید بازرسی ها از مراکز نگهداری کالا ، انبار غیرمجاز لوازم خانگی در گرمسار کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس اداره صنعت معدن و تجارت گرمسار گفت : این انبار در قالب طرح تشدید بازرسیهای صنفی و خدماتی کشف و پرونده قضایی آن به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
مسعود علیزاده افزود : کالاهای انبار شده در این مرکز در سامانه جامع انبارها به ثبت نرسیده بود و شامل ۱۵۴ دستگاه پکیج دیواری بود که در سال ۱۴۰۳ و ابتدای سال ۱۴۰۴ تولید شده بود و می بایست با قیمت همان سال به فروش می رسید ولی مالک قصد داشت این اقلام را خارج از ضوابط با قیمت بالا به فروش برساند .
وی افزود : پرونده این متخلف با عنوان قاچاق کالا ، عرضه خارج از شبکه و گران فروشی بررسی می شود.