به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس اداره صنعت معدن و تجارت گرمسار گفت : این انبار در قالب طرح تشدید بازرسی‌های صنفی و خدماتی کشف و پرونده قضایی آن به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مسعود علیزاده افزود : کالاهای انبار شده در این مرکز در سامانه جامع انبار‌ها به ثبت نرسیده بود و شامل ۱۵۴ دستگاه پکیج دیواری بود که در سال ۱۴۰۳ و ابتدای سال ۱۴۰۴ تولید شده بود و می بایست با قیمت همان سال به فروش می رسید ولی مالک قصد داشت این اقلام را خارج از ضوابط با قیمت‌ بالا به فروش برساند .

وی افزود : پرونده این متخلف با عنوان قاچاق کالا ، عرضه خارج از شبکه و گران فروشی بررسی می شود.