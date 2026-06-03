آسمان استان قزوین از بعد از ظهر امروز در برخی مناطق به ویژه در ارتفاعات، ابری همراه با رگبار پراکنده و رعد و برق خواهد بود.

آسمان استان قزوین از بعد از ظهر، ابری با رگبار و رعدوبرق

آسمان استان قزوین از بعد از ظهر، ابری با رگبار و رعدوبرق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، اداره کل هواشناسی همچنین برای امروز با استقرار زبانه‌های پرفشار، در مناطق مختلف استان، باد‌های خنک پیش‌بینی کرد.

وزش باد در امتداد شهر‌های کوهین، تاکستان و بوئین‌زهرا نسبتا شدید است.

جو استان فردا پنجشنبه پایدار است و شاهد آسمان صاف و آفتابی خواهیم بود؛ اما در ارتفاعات شمالی، پدیده مه محتمل است.

جمعه با گذر موجی از سطح منطقه، در ساعاتی از روز به ویژه بعد از ظهر، آسمان ابری و در برخی مناطق رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

جو استان از شنبه به نسبت پایدار شده و آسمان، صاف و آفتابی خواهد بود.