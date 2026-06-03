مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از شناسایی و تدوین فهرستی از حدود ۴۰ عنصر راهبردی و حیاتی خبر داد و این اقدام را نقطه عطفی در جهت توسعه پایدار بخش معدن و صنایع معدنی کشور دانست.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد رضا کریمی با اشاره به انواع عناصر راهبردی و حیاتی در دل معادن گفت: در سال ۱۴۰۴، برای نخستین بار، فهرستی از حدود ۳۰ تا ۴۰ محصول را تحت عنوان «عناصر راهبردی و حیاتی» تهیه و به صورت رسمی اعلام کردیم؛ این اقدام، رویکردی جدید در شناسایی و اولویت‌بندی منابع معدنی کشور است که می‌تواند نقشی کلیدی در تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی و صنعتی ایفا کند.

مدیرکل صنایع معدنی، با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به این عناصر_راهبردی، افزود: این عناصر معدنی، ستون فقرات بسیاری از صنایع پیشرفته امروزی، از جمله صنایع الکترونیک، انرژی‌های نو، صنایع دفاعی، خودروسازی و پزشکی را تشکیل می‌دهند. وابستگی بسیاری از کشور‌ها به واردات این مواد اولیه، اهمیت استراتژیک آنها را دوچندان کرده است.

وی ادامه داد: هدف ما از این شناسایی، تنها ثبت آماری نبوده، بلکه در نظر گرفتن این عناصر در فرآیند تولیدات داخلی، توسعه #صنایع_پایین‌دستی و کاهش وابستگی به واردات است. این امر به طور مستقیم بر توانمندی‌های فناورانه و اقتصادی کشور تأثیرگذار خواهد بود.

کریمی بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های #دانش‌بنیان و استفاده از نوآوری در استخراج و فرآوری این عناصر تأکید کرد و گفت: عناصر راهبردی، به ویژه عناصر_نادر_خاکی که بخشی از این لیست را تشکیل می‌دهند، نیازمند فرآیند‌های پیچیده استخراج و فرآوری هستند؛ همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و بکارگیری فناوری‌های روز، راهگشای غلبه بر چالش‌های فنی و افزایش بهره‌وری خواهد بود.

تکمیل زنجیره ارزش و جایگاه در برنامه هفتم توسعه

مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت، با اشاره به اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه افزود: شناسایی و توسعه صنایع مبتنی بر عناصر راهبردی، یکی از ارکان اصلی دستیابی به اهداف کمی در بخش معدن و صنایع معدنی، به ویژه در موادی، چون فولاد، مس، آلومینیوم، سرب و روی است. تمرکز بر تکمیل #زنجیره_ ارزش از معدن تا محصول نهایی، ارزش افزوده‌ی قابل توجهی را برای اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت.

کریمی همچنین گفت: این فهرست سالانه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت تا از آخرین تحولات علمی و صنعتی در حوزه عناصر راهبردی مطلع باشیم و استراتژی‌های خود را بر اساس آن تنظیم کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که با این رویکرد، ایران بتواند از ظرفیت عظیم خود در حوزه عناصر راهبردی و حیاتی به بهترین نحو بهره‌مند شده و جایگاه شایسته‌ای در صنعت جهانی کسب کند.