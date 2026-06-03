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یک واحد مشاور املاک متخلف در شهر زنجان به دلیل تخلفات صنفی با دستور نماینده تعزیرات حکومتی پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ در جریان بازدید سرزده گشت مشترک بازرسی و نظارت بر عملکرد بنگاهها و مشاوران املاک در شهر زنجان، یک واحد مشاور املاک متخلف شناسایی و پلمب شد.
این بازدید با حضور نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی، دادگستری، پلیس فتا، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره ثبت اسناد و املاک، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک انجام شد.
بر اساس گزارش بازرسان، این واحد صنفی به دلیل نداشتن پروانه کسب، عدم نصب نرخنامه، تنظیم دستی قراردادها و قولنامهها و همچنین رعایت نکردن ضوابط و مقررات صنفی، با دستور نماینده تعزیرات حکومتی پلمب شد.
گشتهای مشترک بازرسی و نظارت بر عملکرد بنگاهها و مشاوران املاک در شهر زنجان، همانند هفتههای گذشته، بهصورت مستمر و سرزده ادامه دارد.
این اقدامات در راستای مقابله با سوداگری در بازار مسکن، ارتقای شفافیت معاملات و تامین امنیت و آرامش در بازار مسکن انجام میشود و بر همین اساس، از چند هفته گذشته با مشارکت دستگاههای اجرایی ذیربط، گشتهای مشترک بازرسی تشکیل شده و عملکرد بنگاهها و مشاوران املاک بهصورت مستمر مورد ارزیابی و نظارت قرار میگیرد.