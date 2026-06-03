قطع برق سه چاه صنعتی متخلف در شهرستان دلفانِ لرستان
سرپرست اداره منابع آب شهرستان دلفان با اشاره به جمع آوری ترانس سه چاه صنعتی متخلف در این شهرستان گفت: با انجام این کار سالانه یک میلیون مترمکعب آب زیر زمینی صرفه جویی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، سرپرست اداره منابع آب شهرستان دلفان گفت: با هدف صیانت از منابع آب زیرزمینی و اجرای گام دوم مصوبات شورای حفاظت از منابع آب شهرستان دلفان، یک عملیات مشترک با حضور تیم عملیاتی اداره منابع آب، همکاری اداره برق و پرسنل نیروی انتظامی در منطقه خاوه شمالی انجام شد.
ذبیحاله جودکی افزود: در این عملیات، سه حلقه چاه صنعتی در اراضی روستاهای زلیوا، زمانه و کرمالهی که علیرغم اجرای کامل طرح صنعتی، مرتکب تخلفات متعددی شده بودند، شناسایی و ترانسفورماتور آنها جمعآوری شد.
وی گفت: تخلفات این چاهها شامل افزایش غیرمجاز قدرت منصوبات (استفاده از پمپ شناور و لوله ۶ اینچ در مقابل مجوز برداشت ۰.۵ لیتر در ثانیه)، کشت محصولات پرآببر مانند سیبزمینی، خیار و گوجهفرنگی از زمان حفر تاکنون، انتقال آب به اراضی خارج از نقشه مصوب و نصب نکردن کنتور حجمی آب بود.
سرپرست اداره منابع آب شهرستان دلفان ادامه داد: همچنین در حین مأموریت، یک دستگاه کامیون که اقدام به جابجایی لولههای آبده برای انتقال غیرمجاز آب به اراضی دوردست میکرد، توقیف و به توقفگاه انتقال یافت.
جودکی در پایان ضمن قدردانی از همراهی دستگاه قضایی و عوامل اجرایی، بر استمرار اقدامات قانونی در برخورد با تخلفات حوزه منابع آب تأکید کرد.