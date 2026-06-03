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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام گفت: صنعتگران و هنرمندان صنایعدستی استان در نمایشگاه ویژه عید سعید غدیر در شهرهای کوت و الصویره عراق حضور یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «فرزاد شریفی» مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام از حضور صنعتگران و هنرمندان صنایعدستی استان در نمایشگاه ویژه عید سعید غدیر در شهرهای کوت و الصویره استان واسط عراق خبر داد.
جمعی از هنرمندان و صنعتگران ایلامی به مدت سه روز آثار و تولیدات خود را در این رویداد فرهنگی و هنری عرضه میکنند.
این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیتهای صنایعدستی استان، توسعه تعاملات فرهنگی، بازاریابی محصولات هنری و ایجاد زمینههای صادراتی در بازارهای هدف برگزار شده است. این رویداد فرصتی مناسب برای معرفی توانمندیهای هنرمندان ایلامی در سطح بینالمللی محسوب میشود.
شریفی عنوان کرد: این نمایشگاه چهل و ششمین حضور برونمرزی صنعتگران و هنرمندان صنایعدستی استان ایلام در دولت چهاردهم به شمار میرود که نشاندهنده توجه ویژه به توسعه بازارهای خارجی و حمایت از فعالان این حوزه است.
هنرمندان استان در رشتههای مختلف صنایعدستی، آثار خود را در معرض دید بازدیدکنندگان و فعالان این حوزه قرار میدهند و تلاش میکنند ظرفیتهای فرهنگی و هنری ایلام را به مخاطبان عراقی معرفی کنند.
حضور در نمایشگاههای بینالمللی علاوه بر توسعه بازار فروش محصولات، زمینه تبادل تجربیات، گسترش تعاملات فرهنگی و رونق اقتصاد هنر را فراهم میکند و نقش مهمی در حمایت از تولیدات صنایعدستی دارد.
شریفی با اشاره به اشتراکات فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی ایلام و عراق اظهار داشت: این ظرفیت میتواند بستر مناسبی برای توسعه همکاریهای فرهنگی و اقتصادی در حوزه صنایعدستی باشد و به افزایش سهم محصولات هنری استان در بازارهای منطقهای کمک کند.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم برگزاری چنین رویدادهایی، زمینه حضور گستردهتر هنرمندان ایلامی در بازارهای خارجی فراهم شده و شاهد توسعه صادرات صنایعدستی و تقویت جایگاه استان در عرصههای ملی و بینالمللی باشیم.