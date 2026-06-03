به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون بهداشت دانشگاه علوپزشکی آبادان از مراجعه ۴۵هزار و ۳۸۲ نفر به مراکز خدمات جامع سلامت روستایی و ارجاع نزدیک به یکهزار نفر از آنان به سطوح تخصصی خدمات درمانی از ابتدای سال جاری خبر داد.

دکتر فرشید بهشتی اظهار کرد: این تعداد بر اساس نیاز درمانی و در چارچوب نظام ارجاع به سطوح تخصصی خدمات سلامت ارجاع شده‌اند.

وی اجرای نظام ارجاع را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های نظام سلامت در منطقه دانست و افزود: این طرح با ساماندهی مسیر دریافت خدمات درمانی، از مراجعات غیرضروری به پزشکان متخصص و مراکز درمانی جلوگیری کرده و ضمن افزایش دسترسی عادلانه به خدمات، به کاهش هزینه‌های درمانی مردم و استفاده بهینه از منابع سلامت کمک می‌کند.

سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان با اشاره به مزایای حمایتی این برنامه گفت: در نظام ارجاع، چهار ویزیت نخست بیماران به صورت رایگان ارائه می‌شود که این اقدام نقش مؤثری در کاهش پرداخت از جیب مردم و تسهیل دسترسی بیماران به خدمات تخصصی دارد.

دکتر بهشتی از برنامه‌ریزی برای گسترش اجرای نظام ارجاع در مناطق شهری خبر داد و بیان کرد: فرآیند آماده‌سازی، زیرساخت‌ها و فراهم‌سازی الزامات اجرایی طرح در حال حاضر در پایگاه‌های سلامت شهری شهرستان خرمشهر در حال تأمین است.

وی تأکید کرد: توسعه نظام ارجاع، گامی مهم در ارتقای کیفیت خدمات سلامت، افزایش رضایتمندی مردم و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در منطقه به شمار می‌رود.