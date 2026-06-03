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یک انبار تخم مرغ احتکار شده تاریخ گذشته در روستای گلحصار شهرستان ری کشف و ضبط شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اتاق اصناف شهرستان ری گفت: بر اساس گزارشهای دریافتی از نیروهای بازرسی شهرری ، یک انبار احتکار شده تخم مرغ در روستای گلحصار شهرستان ری مورد شناسایی قرار گرفت که با دستور قضایی، درِ انبار باز شد و از داخل آن مقادیر زیادی تخممرغ تاریخگذشته و مقادیری کالاهای اساسی احتکارشده شامل برنج، حبوبات و شکر کشف و ضبط شد .
حسین سبز علی افزود: تخممرغها، ۵۷۷ کارتن کشف شده که هر کارتن شامل ۶ ردیف تخممرغ است.
رئیس اتاق اصناف ری خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای کالای تاریخگذشته و احتکاری، پرونده قضایی تشکیل میشود و تعزیرات حکومتی نیز همراه با سایر دستگاهها در صحنه حضور داستند و این انبار توقیف شد و تمام کالاهای آن ضبط شد.