به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اتاق اصناف شهرستان ری گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی از نیروهای بازرسی شهرری ، یک انبار احتکار شده تخم مرغ در روستای گلحصار شهرستان ری مورد شناسایی قرار گرفت که با دستور قضایی، درِ انبار باز شد و از داخل آن مقادیر زیادی تخم‌مرغ تاریخ‌گذشته و مقادیری کالاهای اساسی احتکارشده شامل برنج، حبوبات و شکر کشف و ضبط شد .

حسین سبز علی افزود: تخم‌مرغ‌ها، ۵۷۷ کارتن کشف شده که هر کارتن شامل ۶ ردیف تخم‌مرغ است.

رئیس اتاق اصناف ری خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای کالای تاریخ‌گذشته و احتکاری، پرونده قضایی تشکیل می‌شود و تعزیرات حکومتی نیز همراه با سایر دستگاه‌ها در صحنه حضور داستند و این انبار توقیف شد و تمام کالاهای آن ضبط شد.