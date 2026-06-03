پل بزرگ حرمک در مسیر ارتباطی زابل - زاهدان با اعتبار ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ،مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در این آیین گفت: پل بزرگ حرمک یکی از مهمترین طرح‌های زیرساختی استان است که با هدف ارتقای ایمنی تردد، افزایش پایداری مسیر و تسهیل حمل‌ونقل کالا و مسافر به بهره‌برداری رسید.

مهدی پارسی افزود: پل حرمک دارای ۹ دهانه ۲۱ متری بوده و در مجموع ۲۰۰ متر طول دارد که اجرای آن نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات حمل‌ونقلی این مسیر راهبردی ایفا خواهد کرد.

وی افزود: برای اجرای این طرح بیش‌از پنج هزار مترمکعب عملیات خاکبرداری، ۲۸ هزار مترمکعب خاکریزی، سه هزار مترمکعب عملیات زیر اساس و اساس، ۵۵۰ مترمکعب بتن پیش‌ساخته، هفت هزار مترمکعب بتن و ۲ هزار تن آسفالت انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد:مسیر زابل – زاهدان بخشی از محور مهم ترانزیتی شرق کشور و در مسیر ارتباطی بندر چابهار به مرز بین‌المللی میلک قرار دارد که نقش تعیین‌کننده‌ای در جابه‌جایی کالا، توسعه تجارت، رونق اقتصادی و تقویت ارتباطات منطقه‌ای و بین المللی دارد.

پارسی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در این مسیر، زمینه بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های بندر چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور را فراهم کرده و می‌تواند نقش موثری در افزایش مبادلات تجاری با کشور‌های همسایه و توسعه شرق کشور داشته باشد.