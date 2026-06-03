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فدراسیون جهانی بدمینتون از کادر فنی ایران برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ دعوت کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،با توجه به ارتباط موثر و مستمر فدراسیون بدمینتون ایران با کنفدراسیون بدمینتون آسیا و فدراسیون جهانی بدمینتون، و همچنین با توجه به تخصص سرداوران و داوران بدمینتون ایران در سطح بین المللی، و نظر به حساسیت بازیهای آسیایی ناگویا، خانم زهرا رحمتی حق نژاد به عنوان کمک سرداور، خانم هرمین آرمین مهر به عنوان داور، و خانم کمند مخدور به عنوان داور خط برای حضور در بیستمین دوره از بازیهای آسیایی در ژاپن دعوت شدهاند.
بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ از تاریخ ۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵) در دو شهر آیچی و ناگویا برگزار خواهد شد که با شعار «یک آسیا را تصور کنید» (Imagine one Asia) ورزشکاران را فراتر از مرزهای زبان و فرهنگ و ملیت گرد هم خواهد آورد.