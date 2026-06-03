به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این مراسم که با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، امام جمعه شهرستان مهریز و جمعی از مسئولان استانی و شهرستان برگزار شد، از تلاش‌ها و فعالیت‌های مستمر قرآنی مردم و جوانان روستای گردکوه که منجر به کسب عنوان «روستای برتر قرآنی استان» شده است، تجلیل به عمل آمد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در این مراسم ضمن تبریک کسب این افتخار بزرگ به اهالی متدین گردکوه، اظهار داشت: الگو بودن یک روستا در مباحث قرآنی، نشان‌دهنده عمق ایمان و اصالت فرهنگی آن منطقه است و این موفقیت باید سرلوحه دیگر روستا‌ها قرار گیرد.

حجت الاسلام عباس دانشی همچنین از مجموعه فعالیت‌ها و تلاش‌های مسئولین، عموم اهالی و خیرین روستا، مؤسسات قرآنی ثقلین و جامعه القرآن و همه فعالان قرآنی در این منطقه تقدیر و تشکر کرد.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس و هدایایی، از فعالان، حافظان و خادمان قرآنی روستای گردکوه که در ترویج فرهنگ قرآن نقش کلیدی داشتند، تجلیل شد.