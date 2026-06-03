مردم ولایت مدار خراسان شمالی در نود و چهارمین موج از خروش انقلابی خود، برای تجدید میثاق با آرمان‌های امامین انقلاب و شهدا گردهم آمدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، ایستادگی مردم در میدان مقاومت به شب ۹۴ رسیدحضور چشمگیر مردم با پرچم حزب‌الله و شعار مرگ آمریکا و مرگ بر اسرائیل در میادین مقاومت همچنان ادامه دارد.

مردم ولایتمدار استان در سایر مناطق هم در نود و چهارمین شب متوالی، بر حمایت از جبهه مقاومت و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی تاکید کردند.

مراسم ازدواج ۱۴ زوج دانشجو در نود و چهارمین تجمع حماسی مردم بجنورد برگزار شد.