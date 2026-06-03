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جشنواره فرهنگی ورزشی یاریگران زندگی با شعار «باهم برای زندگی فعال تر» در روستای مارم بخش فین شهرستان بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس هیئت ورزشی روستایی عشایری و بازیهای محلی هرمزگان گفت: توسعه سبک زندگی سالم و تقویت بنیه جسمی و روانی جامعه روستایی و عشایری از اهداف برگزاری این جشنواره بود.
مهدی خواجهای افزود: در این جشنواره بازهای بومی محلی همچون هفت سنگ، سنگ چلکا، طناب کشی و نیز بازی کورن هول برگزار شد.
وی گفت: این دوره از بازیها در پنج روستای استان برگزار میشود.
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در پایان این جشنواره به نفرات برتر هدایایی اهدا شد.