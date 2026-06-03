به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس هیئت ورزشی روستایی عشایری و بازی‌های محلی هرمزگان گفت: توسعه سبک زندگی سالم و تقویت بنیه جسمی و روانی جامعه روستایی و عشایری از اهداف برگزاری این جشنواره بود.

مهدی خواجه‌ای افزود: در این جشنواره باز‌های بومی محلی همچون هفت سنگ، سنگ چلکا، طناب کشی و نیز بازی کورن هول برگزار شد.

وی گفت: این دوره از بازی‌ها در پنج روستای استان برگزار می‌شود.

بیشتر بخوانید: باخت تیم فوتبال شناور سازى قشم مقابل سایپا تهران

در پایان این جشنواره به نفرات برتر هدایایی اهدا شد.