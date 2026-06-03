سوزاندن کاه و کلش و باقیمانده مزارع در فصل برداشت محصول ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پارس آباد در جلسه مشترک پسماند و حفاظت محیط زیست شمال استان اردبیل اظهار کرد: همکاری تمامی دستگاه‌های مسئول و عضو کارگروه جهت جلوگیری از سوزاندن کاه و کلش باقیمانده مزارع در راستای رعایت مسائل زیست محیطی لازم و ضروری است.

محمد قویدل با اشاره به قرار گرفتن در آستانه هفته گرامیداشت محیط زیست اظهار کرد: تمرکز اصلی این نشست بر پایش اجرای مصوبات پیشین و همچنین برنامه‌ریزی برای مقابله با چالش‌های نوظهور محیط زیستی در شهرستان بود.

وی با اشاره به آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های کشاورزی به محیط زیست، افزود: همکاری تمامی دستگاه‌های مسئول در راستای جلوگیری از سوزاندن کاه و کلش و همچنین ساماندهی و پاکسازی ضایعات پلاستیکی ناشی از کشت‌های جالیزی زیرنایلونی لازم و ضروری است.

معاون عمرانی فرمانداری شهرستان پارس آباد نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم اجرای مصوبات کارگروه گفت: دستگاه‌های متولی با متخلفین زیست محیطی و مسببین پسماندسوزی، برخورد‌های جدی و قانونی داشته باشند تا از تضییع حقوق عامه و تهدید سلامت عمومی جلوگیری شود.

سعید جوان همچنین خواستار تسریع در استقرار و راه اندازی دستگاه تولید انرژی از زباله خانگی توسط شهرداری شد و ادامه داد: اجرای این طرح گامی موثر در حل معضلات مدیریت پسماند شهرستان خواهد بود.

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان انگوت نیز در این جلسه گفت: واحد‌های صنعتی شهرستان انگوت از نظر رعایت ضوابط زیست محیطی به صورت مستمر و دقیق پایش می‌شوند.

مهدی محمودی اظهار داشت: در راستای اجرای تکالیف قانونی برای حفظ محیط زیست و ارتقای شاخص‌های زیست محیطی، تیمی متشکل از کارشناسان حفاظت محیط زیست شهرستان‌های گرمی و انگوت، پایش جامع واحد‌های صنعتی شهرستان انگوت را در دستور کار قرار دادند.

وی اطمینان از رعایت ضوابط زیست محیطی و کاهش آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی را از اهداف این اقدام عنوان کرد و گفت: در این بازدید، تمامی واحد‌های صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفتند و نکات قوت و ضعف آنها شناسایی شد.

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان انگوت افزود: نکات فنی لازم به مدیران واحد‌ها گوشزد و اخطاریه‌های زیست محیطی جهت رفع نواقص و بهبود شرایط موجود به واحد‌های مربوطه ابلاغ شد.

محمودی در پایان ضمن تأکید بر لزوم مسئولیت‌پذیری واحد‌های صنعتی در قبال طبیعت، خاطرنشان کرد: حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی است و امیدواریم با همکاری مؤثر صنعتگران، شاهد بهبود وضعیت زیست‌محیطی و گام‌های موثر در مسیر توسعه پایدار در سطح شهرستان انگوت باشیم.