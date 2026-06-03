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وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشستی با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات انجامشده در دوران جنگ تحمیلی سوم، برحفظ تابآوری و پایداری شبکه ارتباطی کشور در این ایام تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات در این نشست گزارشی از اقدامات این وزارت برای حفظ تابآوری و پایداری شبکه ارتباطی کشور در دوران جنگ تحمیلی سوم ارائه کرد.
وی با اشاره به شرایط دشوار ناشی از حملات مستمر دشمن و جابهجاییهای گسترده جمعیتی، تأکید کرد: پایداری شبکه ارتباطی در این دوره حاصل تلاش و مجاهدت تمام فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه در طول جنگ تحمیلی شماری از تارنماهای ارتباطی و مرکز مخابراتی مورد حمله قرار گرفت، تصریح کرد: تجهیزات آسیبدیده در کوتاهترین زمان ممکن بازسازی و به مدار خدمت بازگشتند؛ بهگونهای که مردم آثار این تخریبها را در خدمات ارتباطی احساس نکردند و شبکه دچار قطعی گسترده نشد.
تداوم خدمات حیاتی بر بستر ارتباطات
وزیر ارتباطات با اشاره به نقش زیرساختهای ارتباطی در ارائه خدمات عمومی کشور، گفت: ادامه خدماتی همچون تأمین سوخت، دارو، درمان و توزیع کالا به پایداری شبکههای ارتباطی و سامانههای پرداخت وابسته بود و خوشبختانه در این حوزهها اختلال مؤثری ایجاد نشد.
وی همچنین از ثبت رکوردهای جدید در ارائه خدمات الکترونیکی طی این دوره خبر داد و افزود: با ایجاد مراکز پشتیبان و توزیع ظرفیت خدمات در چند نقطه جغرافیایی، امکان استمرار ارائه خدمات دیجیتال حتی در شرایط بحرانی فراهم شد.
حفظ پایداری خدمات پستی و پیامرسانهای داخلی
هاشمی با اشاره به عملکرد شرکت ملی پست در دوران جنگ تحمیلی سوم ، اظهار کرد: با وجود افزایش هزینهها و کاهش درآمدهای عملیاتی، تمام مرسولات پستی در شرایط سخت جنگی توزیع شد و هیچ مرسولهای معطل نماند.
وی همچنین از بازسازی سریع ارتباطات جزایر سهگانه کشور پس از حملات دشمن خبر داد و اعلام کرد: ارتباط این جزایر چند مرتبه دچار آسیب شد، اما هر بار در کمتر از چند ساعت به حالت پایدار بازگشت.
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش فشار بر زیرساختهای پیامرسانهای داخلی اشاره کرد و گفت: با تخصیص بیش از هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و تأمین تجهیزات مورد نیاز، از بروز اختلال و توقف خدمات این سکوها جلوگیری شد.
بررسی موضوعات ارتباطی در کمیسیون اصل نود
در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مسائل و موضوعاتی از جمله توسعه شبکه فیبر نوری، سیمکارتهای سفید و پرو، حمایت از خدمات و محصولات بومی، شبکه ملی اطلاعات، رجیستری، تقویت سکوهای داخلی، مقابله با فیلترشکنها، توسعه ارتباطات روستایی، ایجاد بسترهای ارتباطی امن برای مدیران، امنیت سایبری و اساسنامه شرکت ملی پست را مطرح کردند.
همچنین معاونان وزیر ارتباطات و رؤسای سازمانها و شرکتهای تابعه با ارائه توضیحات تخصصی، به پرسشهای مطرحشده پاسخ دادند و پیشنهادها و راهکارهای اجرایی خود را برای بررسی در کمیسیون و در صورت نیاز در مجلس شورای اسلامی ارائه کردند.