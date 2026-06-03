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تاکنون ۱۴۰ تن بذر سویای گواهی شده از طریق شرکتهای توزیع بذر بین کشاورزان استان توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، رئیس اداره پنبه ودانههای روغنی جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: در پی استقبال کشاورزان دیم کار شهرهای بندر گز و کردکوی برای کشت دوم بعد از برداشت گندم ۱۸۰ تن بذر از انواع کتول، کپور و امیر تهیه شده که ۱۴۰ تن توزیع شده و ۴۰ تن بذر همچنان آماده توزیع بین کشاورزان است.
علی موسی خانی افزود: علاوه بر این کشاورزانی که بذر خود مصرفی دارند حدود ۱۵۰ تن بذر مرقوب را بین کشاورزان توزیع کردهاند.
وی گفت :کود اوره و پتاس به اندازه کافی وجود دارد و کود فسفات هم از طریق سامانه به تدریج تامین خواهد شد و کشاورزان برای تهیه کود می توانند به سامانه مراجعه کنند .