به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، رئیس اداره پنبه ودانه‌های روغنی جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: در پی استقبال کشاورزان دیم کار شهر‌های بندر گز و کردکوی برای کشت دوم بعد از برداشت گندم ۱۸۰ تن بذر از انواع کتول، کپور و امیر تهیه شده که ۱۴۰ تن توزیع شده و ۴۰ تن بذر همچنان آماده توزیع بین کشاورزان است.

علی موسی خانی افزود: علاوه بر این کشاورزانی که بذر خود مصرفی دارند حدود ۱۵۰ تن بذر مرقوب را بین کشاورزان توزیع کرده‌اند.

وی گفت :کود اوره و پتاس به اندازه کافی وجود دارد و کود فسفات هم از طریق سامانه به تدریج تامین خواهد شد و کشاورزان برای تهیه کود می توانند به سامانه مراجعه کنند .