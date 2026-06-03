رئیس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر از آغاز «پویش هم‌افزایی دانش و همفکری در مسیر توسعه» بعنوان حرکتی نمادین در کشور و با همکاری و نظارت مرکز آموزش‌های آزاد و الکترونیکی دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر مسعود ماهوت‌چی گفت: سازمان‌ها و شرکت‌های کشور در شرایط پیچیده بحران و پسا‌بحران، بیش از هر زمان دیگری به ارتقای بهره‌وری، بهبود فرایند‌ها و کاهش هزینه‌های عملیاتی نیازمندند. تجربه نشان داده است که بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های نهفته و منابع بلااستفاده در ساختار‌های عملیاتی، از طریق آموزش هدفمند و انتقال دانش کاربردی- به‌ویژه در شرایط دشوار - قابلیت فعال‌سازی و تبدیل شدن به توانمندی‌های واقعی سازمانی را دارند. از این منظر، نقش دانشگاه‌ها به‌عنوان مرجع علمی و در چارچوب مسئولیت اجتماعی، بیش از پیش اهمیت و جایگاه می‌یابد.

وی افزود: در همین راستا، «پویش هم‌افزایی دانش و همفکری در مسیر توسعه» بعنوان حرکت خلاقانه در کشور و به ابتکار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با همکاری و نظارت مرکز آموزش‌های آزاد و الکترونیکی دانشگاه و با مشارکت تعدادی از هسته‌های فناور دانشگاه طراحی و اجرا شده است. این پویش مجموعه‌ای از خدمات آموزشی و مشاوره‌ای را با هدف ارتقای توان مدیریتی و توسعه نوآوری در سازمان‌ها، در سه محور ارائه می‌کند:

• چهارشنبه‌های دانش‌افزایی

• میز خدمت و مشاوره تخصصی تحول سازمانی به‌صورت رایگان

• ارائه گواهینامه رایگان از سوی مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر ماهوت‌چی در ادامه از شرکت‌ها، سازمان‌ها، و همینطور استادان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و خبرگان حوزه صنعت درخواست کرد تا با تعامل و همکاری با دانشکده مهندسی صنایع، دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و ابتکارات خود را برای مشارکت مؤثرتر در این پویش در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و توسعه سرمایه دانشی کشور ارائه نمایند.

اولین کارگاه از این پویش با عنوان «مدیریت فرصت‌محور اعتمادساز در دوران بحران و پسابحران»، روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه در دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. در این نشست که با سخنرانی دکتر مسعود ماهوت‌چی، دکتر کاوه محمدسیروس و دکتر امیرحسین روشن‌ضمیر همراه بود، ۳۵ نفر از مدیران و علاقه‌مندان به‌صورت حضوری و برخط شرکت داشتند.

در پایان این رویداد شرکت کنندگان از مرکز نوآوری پلی نو در دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کردند.