مجمع دانشگاهیان و استان جنبش اسلامی برنامه‌ای را به منظور تبیین و روشنگری درباره دستاورد‌ها و خدمات امام خمینی (ره) به جهان اسلام در نیجریه برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در راستای نشست‌ها و مراسم‌های هفته بزرگداشت امام خمینی (ره)، مجمع دانشگاهیان و استادان جنبش اسلامی به رهبری شیخ ابراهیم یعقوب زکزاکی (حفظه‌الله) شاخه ایالت کاتسینا، همایشی را با هدف روشنگری، معرفی شخصیت امام خمینی و تبیین نقش ماندگار ایشان در اعتلای دین مبین اسلام در این ایالت برگزار کرد.

اعضای این مجمع با حضور در سطح شهر و به ویژه در مسجد جامع بزرگ منطقه، به تبیین و تشریح مجاهدت‌ها و خدمات ارزنده امام خمینی (ره) به اسلام برای عموم مردم پرداختند. آنها در این برنامه روشنگری تأکید کردند که امام خمینی (ره) تنها رهبر یک کشور خاص نبود، بلکه رهبر جهان اسلام و مستضعفان بود؛ شخصیتی که به همگان آموخت چگونه باید در برابر ظلم و استکبار به پا خاست و برای برپایی حکومت اسلامی (بر پایه اصل ولایت فقیه) مجاهدت کرد.