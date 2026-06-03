به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان گفت: مسابقه تلویزیونی «ایدانو» می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای آگاهی نوجوانان درباره محیط زیست، مصرف بهینه انرژی و ترویج سبک زندگی سازگار با طبیعت ایفا کند.

محمد مدادی با اشاره به ماهیت بین‌نسلی چالش‌های محیط زیستی و انرژی افزود: پیامدهای اقدامات امروز بشر تنها محدود به زمان حال نیست و نسل‌های آینده نیز تحت تأثیر آن قرار خواهند گرفت؛ از این رو آموزش و فرهنگ‌سازی در میان نوجوانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: آموزش محیط زیست تنها به انتقال دانش و اطلاعات محدود نمی‌شود، بلکه هدف اصلی آن تغییر نگرش افراد نسبت به محیط پیرامون و نهادینه‌سازی رفتارهای مسئولانه و پایدار است.

رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان با اشاره به پخش مسابقه «ایدانو» از شبکه دو سیما گفت: برنامه‌هایی که با بهره‌گیری از فضای خلاقانه، رقابتی و سرگرم‌کننده حس کنجکاوی و مشارکت نوجوانان را برمی‌انگیزند، می‌توانند در افزایش مسئولیت‌پذیری نسل جوان نسبت به مسائل محیط زیستی و مصرف انرژی تأثیرگذار باشند.

مدادی با تأکید بر نقش نوجوانان در گذار به الگوهای نوین مصرف انرژی اظهار داشت: آینده جهان نیازمند حرکت به سمت انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر است و این تحول توسط نسلی رقم خواهد خورد که امروز در سنین نوجوانی قرار دارد.

وی همچنین نقش فناوری‌های نوین و فضای مجازی را در ارتقای آگاهی محیط زیستی نسل جدید مهم دانست و افزود: نوجوانان امروز علاوه بر کسب دانش، می‌توانند به عنوان سفیران محیط زیست، مفاهیم و دغدغه‌های زیست‌محیطی را به دیگران منتقل کنند.

رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان در پایان از نوجوانان خواست با نگاهی دقیق‌تر به شیوه مصرف انرژی در خانه، مدرسه و جامعه، زمینه شکل‌گیری ایده‌های نوآورانه برای حفاظت از محیط زیست و مدیریت مصرف را فراهم کنند.