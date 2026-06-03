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در نود و چهارمین شب از «قرار» عاشقان ولایت، میدان مرکزی شهرستان دماوند به میعادگاه مردمی ولایتمدار تبدیل شد که با حضور پرشور خود، نماد استقامت و تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب و مقام معظم رهبری را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان دماوند در شب نود و چهارم، شاهد تجمعی باشکوه و حماسی بود؛ شبی که مردم این دیار، با حضور در میادین شهر، بار دیگر پیوند عمیق خود را با گفتمان انقلاب اسلامی و محوریت ولایت به اثبات رساندند.
حاضران در این مراسم، با سر دادن شعارهای انقلابی، بر لزوم بصیرت و اطاعت محض از رهنمودهای حضرت آیتالله مجتبی خامنهای تأکید کردند. این حضور گسترده، نشاندهنده تزلزلناپذیری مردم دماوند در مسیر صیانت از ارزشهای نظام و بیعت دوباره با آرمانهای شهید رهبر بود.