ابزار‌های کاهنده که بر سر شیر‌های آب بسته میشود بین ۶۰ تا ۷۰ درصد مصرف را کاهش میدهد و راهکاری مناسب و ضروری برای استفاده بهینه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ جواد پارسا زاده معاون خدمات مشترکان شرکت آب و فاضلاب استان سمنان با بیان اینکه این استان ۳۰۰ هزار مشترک آب دارد گفت: اگر هر کدام از مشترکان روزانه هفت دقیقه حجم مصرفی آب را کاهش دهند، ماهانه ۳۰۰ هزار متر مکعب آب ذخیره میشود.

معاون خدمات مشترکان شرکت آب و فاضلاب استان سمنان گفت: با این ذخیره سازی میتوان برای ۲۵ هزار مشترک خانگی آبرسانی کرد.

پارسا زاده الگوی مصرف آب در استان سمنان را از ۱۲ تا ۱۴ متر کعب در ماه اعلام کرد و گفت: ۶۰ درصد مشترکان استان سمنان الگوی مصرف را رعایت میکنند و ۱۷ درصد بد مصرف هستند که چنانچه در شرایط گرما و کم آبی رعایت نکنند با قطعی آب مواجه می شوند.