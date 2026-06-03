اعزام ۴ هزار زائر از استان مرکزی به مرقد مطهر امام خمینی
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت روحالله استان مرکزی از اعزام ۴ هزار زائر از استان به مرقد مطهر امام خمینی (ره) همزمان با سیوششمین سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت روحالله استان مرکزی در تشریح برنامههای گرامیداشت سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران گفت: چهار هزار نفر از مردم استان مرکزی برای شرکت در آیین بزرگداشت و تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی (ره) به مرقد مطهر ایشان اعزام میشوند.
سرهنگ پاسدار محمدرضا رضایی با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل افزود: امام خمینی (ره) تجسم عینی استکبارستیزی، آزادگی، شجاعت و عدالتخواهی در عصر حاضر بودند و مکتب ایشان تنها یک مسیر سیاسی نیست، بلکه راهبردی الهی برای حفظ کرامت انسانی و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار است.
وی با تأکید بر ضرورت تبیین اندیشههای امام راحل برای نسل جوان تصریح کرد: در تمامی برنامههای گرامیداشت ارتحال امام خمینی (ره)، انتقال فرهنگ مقاومت، آزادگی و تبیین اندیشههای بلند ایشان، بهویژه در شرایط کنونی جهان، مورد توجه قرار دارد.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت روحالله استان مرکزی ادامه داد: در شهرستانهای اراک، ساوه و زرندیه، کاروانهای خودرویی شخصی و خانوادگی برای اعزام زائران سازماندهی شدهاند تا علاقهمندان با شور و ارادت در این مراسم معنوی حضور یابند.
سرهنگ رضایی با اشاره به سایر برنامههای پیشبینیشده در استان گفت: در شهرستانهای خنداب و کمیجان نیز آیینهای بزرگداشت ویژهای با حضور اقشار مختلف مردم در جوار مرقد مطهر شهید پاکپور در روستای دهسد برگزار خواهد شد.
وی افزود: مراسم محوری شهرستان خمین نیز در بیت تاریخی امام خمینی (ره) برگزار میشود تا زادگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی میزبان برنامههای ویژه سالگرد ارتحال ایشان باشد.