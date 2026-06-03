به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی در تشریح برنامه‌های گرامیداشت سالروز ارتحال ملکوتی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران گفت: چهار هزار نفر از مردم استان مرکزی برای شرکت در آیین بزرگداشت و تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره) به مرقد مطهر ایشان اعزام می‌شوند.

سرهنگ پاسدار محمدرضا رضایی با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل افزود: امام خمینی (ره) تجسم عینی استکبارستیزی، آزادگی، شجاعت و عدالت‌خواهی در عصر حاضر بودند و مکتب ایشان تنها یک مسیر سیاسی نیست، بلکه راهبردی الهی برای حفظ کرامت انسانی و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار است.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین اندیشه‌های امام راحل برای نسل جوان تصریح کرد: در تمامی برنامه‌های گرامیداشت ارتحال امام خمینی (ره)، انتقال فرهنگ مقاومت، آزادگی و تبیین اندیشه‌های بلند ایشان، به‌ویژه در شرایط کنونی جهان، مورد توجه قرار دارد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی ادامه داد: در شهرستان‌های اراک، ساوه و زرندیه، کاروان‌های خودرویی شخصی و خانوادگی برای اعزام زائران سازماندهی شده‌اند تا علاقه‌مندان با شور و ارادت در این مراسم معنوی حضور یابند.

سرهنگ رضایی با اشاره به سایر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در استان گفت: در شهرستان‌های خنداب و کمیجان نیز آیین‌های بزرگداشت ویژه‌ای با حضور اقشار مختلف مردم در جوار مرقد مطهر شهید پاکپور در روستای دهسد برگزار خواهد شد.

وی افزود: مراسم محوری شهرستان خمین نیز در بیت تاریخی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود تا زادگاه بنیان‌گذار انقلاب اسلامی میزبان برنامه‌های ویژه سالگرد ارتحال ایشان باشد.