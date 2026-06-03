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عیسی پندش از کارکنان اورژانس پیشبیمارستانی آبادان با صعود به قله دماوند، پرچم اورژانس ۱۱۵ را بر فراز بام ایران به اهتزاز درآورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، عیسی پندش از کارکنان اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان، موفق شد با صعود به قله دماوند، بلندترین قله ایران، پرچم اورژانس ۱۱۵ را بر فراز بام ایران به اهتزاز درآورد.
وی در این صعود با توجه به شرایط دشوار کوهستانی، همراه با سرمای شدید، جلوهای از اراده، استقامت و روحیه تلاشگری کارکنان اورژانس پیشبیمارستانی را به نمایش گذاشت.
اهتزاز پرچم اورژانس ۱۱۵ بر فراز دماوند، نمادی از تعهد، همت بلند و روحیه خدمترسانی نیروهایی است که در سختترین شرایط برای حفظ و نجات جان هموطنان تلاش میکنند.
این موفقیت ارزشمند، برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات خانواده بزرگ اورژانس پیشبیمارستانی به شمار میرود و بیانگر روحیه پویایی، خودباوری و تلاش مستمر کارکنان این مجموعه در عرصههای مختلف خدمت، ورزش و فعالیتهای اجتماعی است.