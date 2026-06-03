برخورد یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ با تریلر در کنارگذر اراک، محدوده بعد از گاوخانه، دو کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی اعلام کرد: در آخرین دقایق روز سه‌شنبه ۱۲ خردادماه، بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ با تریلر در کنارگذر اراک، محدوده بعد از گاوخانه، دو نفر جان خود را از دست دادند.

پس از اعلام این حادثه به سامانه اورژانس ۱۱۵، تیم‌های فوریت پزشکی بلافاصله به محل اعزام شدند و اقدامات امدادی لازم را آغاز کردند.

بر اساس اعلام اورژانس، شدت جراحات وارده به سرنشینان خودرو به حدی بود که دو نفر در صحنه حادثه جان باختند و یک مصدوم دیگر نیز پس از دریافت خدمات فوریت پزشکی در محل، به صورت سرپایی درمان شد.

روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی همچنین اعلام کرد این دومین حادثه ترافیکی منجر به فوت در محدوده کنارگذر اراک در کمتر از پنج ساعت گذشته است.

اورژانس استان مرکزی با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با توجه بیشتر به نکات ایمنی و رعایت سرعت مطمئنه، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند