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در نود و چهارمین شب از شهادت رهبر انقلاب، خیابانها و میادین شهرستان قدس میزبان تجمعی باشکوه از مردمان ولایتمدار بود که ولایتپذیری و تبعیت از رهبری را کلید وحدت و پیروزی ملت ایران اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان قدس در شب نود و چهارم، شاهد حضور گسترده و بصیرتمند قشارهای مختلف مردمی بود که برای تجدید میثاق با مقام ولایت گرد هم آمدند.
شرکتکنندگان در این اجتماع حماسی، حضور در خیابانها را نمادی از ارادهی تزلزلناپذیر مردم در مسیر هدایت دانستند. حاضران در این مراسم تأکید کردند که رمز پیروزیهای ملت ایران در تمام ادوار، در گروِ اطاعت مطلق از امر رهبری و پیوستگی با محوریت ولایت است. این حضور باشکوه، بار دیگر پیوند عمیق مردم شهرستان قدس با مقام رهبری را در دوران جدید رهبری به تصویر کشید.