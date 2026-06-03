سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به پیشرفت ۶۹ درصدی اجرای طرح سامان در این استان، از کاهش ۷۷ درصدی خاموشی روی فیدر‌های بحرانی با اجرای این طرح خبر داد.

محمود محمودی سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح ملی ساماندهی امور نگهداشت (سامان) در استان تهران، گفت: پیش از شروع اجرای طرح ملی سامان در بهمن ماه سال گذشته، تعداد ۲۹ فیدر بحرانی در سطح شهرستان‌های استان تهران شناسایی شد که در طول سال دست‌کم ۴۸ بار قطعی حفاظتی داشتند و این فیدر‌ها کاندید طرح ملی سامان شدند.

وی افزود: با شروع اجرای این طرح، پس از شناسایی معایب فیدرها، اقلام و تجهیزات مورد نیاز خریداری شد و عملیات اصلاحی روی فیدر‌های معضل‌دار آغاز گردید.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اعتبار پیش‌بینی شده برای این اجرای این طرح را بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان عنوان و خاطرنشان کرد: برای پایش اثربخشی اقدامات طرح سامان، پارامترهایی، چون مدت زمان خاموشی‌های حفاظتی روی فیدرها، انرژی توزیع نشده و مدت زمان احساس خاموشی مشترکین را در فروردین و اردیبهشت سال جاری با مدت مشابه سال قبل مقایسه کردیم.

محمودی در خصوص نتایج حاصل از این مقایسه، گفت: سال گذشته روی این ۲۹ فیدر، ۲۵۰ خاموشی حفاظتی داشتیم که در سال ۱۴۰۵ با کاهش ۵۰ درصدی به ۱۲۳ مورد رسیده است.

وی افزود: در سال گذشته ۳۹۳ مگاوات ساعت انرژی توزیع نشده داشتیم که پس از اجرای طرح سامان این میزان به ۸۱ مگاوات ساعت رسیده و ۷۹ درصد کاهش یافته است. همچنین مدت زمان احساس خاموشی مشترکین با کاهش ۷۷ درصدی از ۱۲۶۴۰ دقیقه به ۲۸۵۷ دقیقه رسیده است.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با پیشرفت کلی طرح سامان در این استان را ۶۹ درصد عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر رفع معایب ۲۱ فیدر به طور کامل انجام شده و مابقی فیدر‌ها نیز پیشرفت ۴۰ تا ۶۰ درصدی دارند که مطابق برنامه‌ریزی صورت گرفته، تا پایان خردادماه جاری تمام ۲۹ فیدر رفع عیب خواهند شد.