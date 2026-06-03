به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این نهاد وابسته به سازمان ملل گفت: حمله سایبری سبب افشای اطلاعات شخصی ششصد هزار خانواره آواره و جنگ زده در غزه شد. داده‌هایی که با این حمله سایبری به آنها دسترسی پیدا شده از طریق یک «درخواست خودثبت‌نام برای فلسطینی ها» بوده است.

اکثر فلسطینی‌ها در غزه به ویژه آوارگان مجبورند برای تأمین غذا و سایر مایحتاج خود به برنامه‌های کمکی تکیه کنند، زیرا رژیم صهیونیستی در دو سال گذشته محاصره غزه را شدیدتر کرده است.