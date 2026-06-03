مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: مشاهده این گونه ارزشمند، نشان‌دهنده امنیت نسبی و غنای زیستگاهی مناطق حفاظت شده استان است.

سیداسدالله هاشمی افزود: حفاظت از این پرنده به تلاش‌های سازمانی محدود نمی‌شود بلکه نیازمند همراهی آحاد جامعه است؛ که با مشارکت جوامع محلی، گزارش موارد مشاهده و جلوگیری از تخریب زیستگاه‌ها، خط مقدم حفاظت از چنین گونه‌های نادری محسوب می‌شوند.