رقص باشکوه کرکس مصری در آسمان قزوین
گونه در معرض انقراض کرکس مصری، همزمان با روز جهانی پرندگان مهاجر، در زیستگاههای طبیعی استان قزوین مشاهده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، کرکس مصری به عنوان نمادی از پایداری چرخه طبیعت، نقشی کلیدی در پاکسازی و سلامت اکوسیستمهای طبیعی ایفا میکند؛ و به دلیل خطر انقراض، تحت نظارتهای ویژه بینالمللی و ملی قرار دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: مشاهده این گونه ارزشمند، نشاندهنده امنیت نسبی و غنای زیستگاهی مناطق حفاظت شده استان است.
سیداسدالله هاشمی افزود: حفاظت از این پرنده به تلاشهای سازمانی محدود نمیشود بلکه نیازمند همراهی آحاد جامعه است؛ که با مشارکت جوامع محلی، گزارش موارد مشاهده و جلوگیری از تخریب زیستگاهها، خط مقدم حفاظت از چنین گونههای نادری محسوب میشوند.