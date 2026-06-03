با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بویین‌میاندشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار بوئین‌میاندشت در این جلسه با اشاره به شرایط اجتماعی و اقتصادی شهرستان، آموزش و پرورش را مهم‌ترین بستر آینده‌سازی کشور ومنطقه دانست و گفت: دانش‌آموزان ارزشمندترین سرمایه‌های اجتماعی جامعه هستند و همه دستگاه‌ها موظف‌اند برای رشد، توانمندسازی و ایجاد امید در بین نسل جوان تلاش کنند.

محمود درویشی بابیان اینکه نیمی از جمعیت ۲۵ هزارنفری شهرستان جزو دهک‌های ۱ تا ۴ هستند، افزود: برای آنکه حداقل عدالت آموزشی برقرار شود و دانش آموزان از امکانات بروزتر استفاده کنند، بیش از ۱۲ مدرسه از مهر پارسال تا کنون هوشمند سازی شده است.

حجت الاسلام حسن اسکندری امام جمعه بویین میاندشت نیز به نقش مهم آموزش وپرورش در تربیت نسل متعهد و مسئولیت‌پذیراشاره کرد و افزود: در حوزه زیرساخت‌های آموزشی و امکانات فرهنگی به مناطق محروم وکمتر توسعه یافته توجه بیشتری شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان هم با تشریح جایگاه شورای آموزش و پرورش به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌سازی آموزشی در شهرستان، بر ضرورت خروجی‌محور بودن جلسه‌های شورا تأکید کرد و گفت: شورای آموزش و پرورش باید بستری برای هم‌اندیشی، تصمیم‌گیری مؤثر و حل مسائل واقعی نظام تعلیم و تربیت باشد.

محمد رضا نظریان با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش افزود: رشد متوازن دانش‌آموزان در ابعاد اعتقادی، اخلاقی، علمی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از مهم‌ترین مأموریت‌های نظام آموزشی است.

مدیر کل آموزش و پرورش به همراه معاونان همچنین با خانواده شهید مهدی قضوی وشهید جاوید الاثر حمید فرحبخش از شهدای جنگ تحمیلی سوم دیدار وگفتگو کرد.

نظریان همچنین از روند ساخت مدارس حضرت معصومه (س) وحضرت زینب (س) شهر افوس که درقالب نضهت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی ساخته می‌شوند بازدید کرد.

احمد زالی مدیر آموزش وپرورش بویین میاندشت هم به موضوع دانش آموزان مدرسه استثنایی اشاره کرد وگفت: در حال حاضر تعداد دانش آموزان این مدرسه ۳۰ نفر است که اگر هزینه رفت و آمد دانش آموزان فراهم شود تعداد آنها به ۸۰ نفر می‌رسد.