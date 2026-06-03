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ترافیک در محور چالوس سنگین است. محدودیتهای ترافیکی پایان هفته از امروز در جادههای مازندران و کشور آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور؛ هم اکنون در صبح روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ ترافیک در محور چالوس سنگین است. همچنین تردد در محورهای هراز، سوادکوه و آزادراه تهران – شمال روان است.
بر این اساس محدودیتهای ترافیکی پایان هفته از امروز در جادههای مازندران و کشور آغاز میشود.
آخرین اوضاع ترافیکی و جوی جادههای کشور:
- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدودههای سیاه بیشه، هریجان، ولی آباد و مسیر (رفت و برگشت) محدوده هزارچم
- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک
- ترافیک سنگین در آزادراه ساوه – تهران حدفاصل دهشاد تا احمدآباد مستوفی
- ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران محدوده شهرقدس
- تردد روان در محورهای هراز، سوادکوه محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت)
- ضمنا محورهای هراز و فیروزکوه دارای بارش باران و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
محدودیتهای ترافیکی از امروز
محدودیتهای ترافیکی پایان هفته از امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد در جادههای مازندران و کشور آغاز میشود و تا شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
محدودیتهای اعلام شده پلیس راه فراجا:
۱. موتورسیکلت:
- تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ تا ساعت ۶ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع است.
* تبصره: تردد موتور سیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام ماموریتهای ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
۲. تردد انواع وسایل نقلیه از مسیر جنوب به شمال در آزادراه خلیج فارس (تهران – قم) در محدوده پل واوان تا پل شهید کاظمی از ساعت ۵ تا ۱۲ روز پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ ممنوع و مسیر جایگزین خروجی حسن آباد، خروجی کهریزک (کمربندی دوم تهران) یا خروجی فرودگاه امام خمینی (ره) و آزادراه ساوه – تهران است.
۳. محور چالوس:
(۱-۳) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است.
(۲-۳) پیش بینی محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:
- روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه مورخهای ۱۴۰۵/۰۳/۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۶ در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.
(۳-۳) محدودیت قطعی تردد:
- روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام میگردد:
۱) از ساعت ۱۲:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام میشود.
۲) از ساعت ۱۳:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد به صورت کامل.
۳) از ساعت ۱۵:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال میگردد. (شمال به جنوب)
۴) از ساعت ۲۴:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه میگردد.
۵) در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یک طرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا میگردد.
*تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت تعیین شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع است.
۴. محور هراز:
(۱-۴) تردد کلیه تریلرها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع است.
(۲-۴) تردد کلیه کامیونها وکامیونتها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه مورخهای ۱۴۰۵/۰۳/۱۴، ۱۵ و ۱۶ از محور هراز ممنوع است.
(۳-۴) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید ماموران پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه مورخهای ۱۴۰۵/۰۳/۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ به صورت (رفت و برگشت) از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان وبالعکس انجام خواهد شد.
۵. محور تهران – فیروزکوه – قائم شهر
- در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه تردد انواع تریلر به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۳ الی ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ از مسیر (جنوب به شمال) و از ساعت ۰۷:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ از مسیر (شمال به جنوب) محور فوق ممنوع است.
۶. محور فشم:
- از ساعت ۱۷ الی ۲۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ محدودیت ترافیکی از انتهای محور (محدوده پل حاجی آباد یا (ابتدای پیچ آریانا)) به صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم انجام خواهد شد.
۷ – محور قدیم رشت – قزوین و بلعکس:
- در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید ماموران پلیس راه تردد انواع تریلر و کامیونها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ و از ساعت ۸ الی ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه مورخهای ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ و ۱۵ در محور فوق ممنوع است.
۸ – محور آستارا – اردبیل و بلعکس:
- تردد انواع تریلرها و کامیونها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ در محور فوق ممنوع است.
۹ – محور قدیم قم - تهران و بلعکس:
- تردد انواع تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۵ الی ۱۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ در محور فوق ممنوع است.
رانندگان اینگونه وسایل نقلیه که از استانهای غربی به سمت تهران در حال تردد است میتوانند از آزادراه سلفچگان – ساوه – تهران و رانندگانی که از آزادراه قم – کاشان به سمت تهران در حال تردد میباشند میتوانند از آزادراه قم – گرمسار تردد کنند.