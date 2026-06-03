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سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی از تشکیل ۴۳۷ پرونده تخلف در استان طی هفته گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، هادی رجائی نیا در کمیسیون تعزیرات حکومتی و کمیته اقدام مشترک نظارت بر بازار استان خراسانشمالی، از استمرار فعالیت تیمهای نظارتی در بازار با هدف صیانت از حقوق مردم خبر داد و تاکید کرد: نظارت مستمر و مؤثر بر بازار با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان در دستور کار است که با جدیت در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه ۴۳۷ پرونده تخلف به ارزش محکومیت ۵۶ میلیارد ریال در طی هفتهگذشته توسط تیمهای نظارتی بازار تشکیل شده است، افزود: تشدید نظارت بر روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی با هدف کنترل بازار ضروری است و با احتکار، گرانفروشی و کمفروشی با قاطعیت برخورد خواهد شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی با بیان اینکه هیچگونه مماشاتی با افرادی که حقوق شهروندان را تضییع میکند، پذیرفتنی نیست، خاطرنشان کرد: نوسانات غیرمنطقی برخی قیمت کالاها با رصد دقیق فرآیند تأمین، توزیع و عرضه کالاهای اساسی قابل کنترل است که دستگاههای مسئول موظفند بهصورت مستمر این حوزه را پایش کنند.