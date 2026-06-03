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تیم منتخب کشتی آزاد برای حضور در رقابتهای رده بندی اتحادیه جهانی راهی مغولستان شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما رقابتهای کشتی آزاد رده بندی اتحادیه جهانی روزهای ۱۶ و ۱۷ خردادماه در شهر اولانباتور کشور مغولستان برگزار میشود. تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان برای حضور در این مسابقات صبح امروز راهی کشور مغولستان شد.
ترکیب تیم ایران در این مسابقات به شرح زیر است:
۶۱ کیلوگرم: اهورا خاطری
۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد
۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی
۸۶ کیلوگرم: محمد نخودی
۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی
سرمربی: پژمان درستکار
مربی: فرشید قبادی