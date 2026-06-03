به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه،سعید کریمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرد که مجموع تولید گیاهان دارویی استان به ۱۴ هزار و ۶۰۰ تن رسیده و زعفران با تولید ۸ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم نقش کلیدی در اقتصاد کشاورزی منطقه ایفا می‌کند. وی افزود: شهرستان‌های دالاهو، کنگاور، هرسین، صحنه و اسلام‌آباد غرب بالاترین سطح زیر کشت زعفران را دارند و همچنین در حوزه گشنیز،شهرستان‌های کنگاور، صحنه، کرمانشاه، سنقر و هرسین به عنوان قطب‌های اصلی تولید شناخته می‌شوند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، این گسترش را گامی مهم در راستای تحول الگوی کشت و توجه به محصولات با ارزش افزوده بالا دانست.