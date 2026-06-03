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۴۵۰ کارگاه ساختمانی متخلف در کلان شهر اصفهان تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اقدامات این اداره کل در بخش رفع سد معبر در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری گفت: برای رفع و پیشگیری از تخلف سد معبر در این مدت پنج هزار و ۵۰۶ تذکر و هزار و ۹۱۶ اخطار به واحدهای متخلف صادر و تخلف چهار هزار و ۵۴۲ متصدی صنفی رفع شده است و از بساطگستری و دستفروشی ۷۳۰ نفر جلوگیری و هزار و ۴۰۳ متکدی در این کلانشهر هدایت و ساماندهی شدند.
مصطفی مرادیاننژاد افزود: در سال جاری در خصوص جمعآوری خودروهای فرسوده رهاشده در معابر شهر ۱۶۲ اخطاریه صادر و ۳۲ دستگاه از این خودروها در اصفهان جمعآوری شده است.
وی با اشاره به اینکه در بخش کنترل ساختمان برای جلوگیری از ادامه فعالیت و تعطیلی کارگاههای ساختمانی متخلف یا بدون مجوز و پروانه، از ۱۸۸ مورد احداث زمین بایر جلوگیری شده است، افزود: در این مدت از افزایش طبقات ۱۹۶ ساختمان، تعمیرات داخلی غیرمجاز ۱۰۴۸ ساختمان، تبدیل وضعیت ۵۳۵ ساختمان و فعالیت ۲۸۰۷ کارگاه ساختمانی متخلف نیز جلوگیری شده است.
مرادیان نژاد گفت: در راستای اجرای بند ۲۰ قانون شهرداریها درباره رفع مزاحمت کارگاههای صنفی مزاحم از طریق اجرای تمهیدات و تعطیلی، ۶۱ رأی قضائی اجرا شده، همچنین بر اساس بند ۱۴ قانون شهرداریها مبنی بر رفع خطر از بناهای حادثهآفرین، چالهها و اشیای مشرف به معابر عمومی ۸۰ رأی و اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها ۱۳۲ رأی در این کلانشهر اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری در بخش کنترل دفع ضایعات ساختمانی در سطح شهر همچون تعطیلی کارگاههای ایجادکننده سد معبر و پیشگیری از تخلیه مصالح و نخاله در معابر عمومی گفت: در این خصوص هزار و ۸۴۹ اخطار صادر و ۴۵۰ کارگاه ساختمانی متخلف نیز در کلانشهر اصفهان تعطیل شده است.