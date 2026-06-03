کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز ماندگاری هوای گرم در استان و بعدازظهر و شب تداوم ناپایداری دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی می‌شود.

تداوم ناپایداری دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز، ۱۳ خرداد

تداوم ناپایداری دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز، ۱۳ خرداد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: آسمان استان صاف، هوا همراه با غبار محلی و بر روی خلیج فارس و غرب تنگه هرمز، وزش باد‌های نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی با احتمال وقوع گرد و غبار در سواحل، جزایر و برخی از نقاط غربی استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: دریا در محدوده خلیج فارس با وزش باد نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی به ویژه بعدازظهر و شب مواج و تنگه هرمز نیز، عصر و شب با افزایش سرعت باد جنوب غربی متلاطم خواهد بود.

حمزه نژاد، گفت: بیشینه سرعت باد در سواحل و جزایر خلیج فارس گاهی به بیش از ۴۵ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا در محدوده سواحل و جزایر غربی استان به بیش از یک و نیم متر خواهد رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: توصیه می‌شود تدابیر لازم در بنادر استان به منظور تردد ایمن شناور‌ها در نظر گرفته شود و از تردد شناور‌های سبک صیادی و قایق‌های تفریحی و تردد شناور‌های تجاری به مقصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری شود.

مجتبی حمزه نژاد، گفت: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا صبح شنبه ۱۶ خرداد تداوم خواهد داشت و فردا پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، بعدازظهر، رشد ابر در ارتفاعات شرقی استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: از لحاظ دمایی در این مدت با ماندگاری هوای گرم در غرب استان، در مناطق شرقی و مرکزی استان نیز افزایش نسبی دمای هوا پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، توصیه کرد: با توجه به احتمال گرمازدگی از تردد‌های غیر ضرور در ساعت‌های گرم روز پرهیز و تدابیر لازم برای مدیریت مصرف انرژی انجام شود.