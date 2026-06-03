برگزیدگان پویش ملی «جوانه‌های کافنا؛ از ایران تا ثریا» در محور‌های مختلف ایده‌پردازی و ابتکار و اجرای آزمایش‌های منابع معتبر علمی در بخش‌های نماهنگ و پادکست معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پویش ملی «جوانه‌های کافنا؛ از ایران تا ثریا» با هدف ترویج فرهنگ یادگیری تجربی و تقویت خلاقیت در خانواده‌ها، به یاد شهدای رمضان و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب از سوی کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این رویداد در دو رویکرد «ایده‌پردازی و ابتکار» و «اجرای آزمایش‌های منابع معتبر علمی» به ارائه آثار خود پرداختند.

برگزیدگان بخش نماهنگ با محور ایده‌پردازی و ابتکار

در این بخش، یاسمین کرمی از شهر کردیجان استان مرکزی با اثر «کاشت گیاه»، ترنم فروتن از شهر تنکابن استان مازندران با اثر «آتشفشان»، آدرینا تفضلی از مجتمع آفرینش کانون پرورش فکری استان هرمزگان با اثر «دستگاه تنفسی»، تابنده تمدن از ناحیه یک شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری با اثر «حرکت دست‌ها» و تابان تمدن از همین شهر و استان با اثر «آتشفشان» به عنوان برگزیده معرفی شدند.

برگزیدگان بخش نماهنگ با محور اجرای آزمایش‌های منابع معتبر علمی

هستی ترکمنی از مرکز شماره یک کانون پرورش فکری استان البرز با اثر «آیا آب باران شور است؟»، دایانا زارع از مرکز سیار شهری پارسیان کانون استان هرمزگان با اثر «گل و آب»، فاطمه خزاعی از دبستان یاس نبی قاین استان خراسان جنوبی با اثر «آسیاب»، نیکی خسروآبادی از مرکز شماره یک کانون اسفراین استان خراسان شمالی با اثر «آب و هوا»، پارمیس افضلی از مرکز شماره ۱۰ کانون استان اصفهان با اثر «ترازو»، فاطمه ملک‌پور از شهر شلمزار استان چهارمحال و بختیاری با اثر «بادکنک نسوز»، کیان مرادی از محلات یک استان مرکزی با اثر «الکتریسته»، الینا جهانتاب از شهر سلماس استان آذربایجان غربی با اثر «نیرو» و مهرتا علیا از مرکز شماره ۳ کانون استان البرز با اثر «کفیر قارچ» در فهرست برگزیدگان این بخش قرار گرفتند.

برگزیده بخش پادکست

در بخش پادکست با محور اجرای آزمایش‌های منابع معتبر علمی، نازنین‌زهرا حیدری از مرکز شماره ۱۰ کانون پرورش فکری استان اصفهان با اثر «مشاهده DN مولکول‌ها» به عنوان برگزیده معرفی شد.

تأکید داوران بر خلاقیت، تحلیل علمی و رعایت ضوابط

داوری آثار این پویش را حسین قنبری و نجمه قاسمی، مدرسان نجوم کافنای هرمزگان، و راحله خادمی، کارشناس آموزش و پژوهش کانون پرورش فکری هرمزگان، بر عهده داشتند.

هیئت داوران در بیانیه خود که به نام «دوستدار دانایی» و به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و همه کودکان و نوجوانان آسمانی ایران منتشر شد، ضمن قدردانی از تلاش شرکت‌کنندگان، مربیان و اولیای تربیتی، بر چند نکته تأکید کرد.

بر اساس این بیانیه، کیفیت علمی و توانایی بیان ساده، صحیح و دقیق مفاهیم علمی اهمیت بیشتری نسبت به صرف انجام یک آزمایش ساده دارد. همچنین در چنین پویش‌هایی، میزان خلاقیت در استفاده از ابزارها، قدرت تحلیل و توانایی ارائه علمی موضوع باید فراتر از سطح معمول بوده و کنجکاوی و مهارت واقعی شرکت‌کنندگان را نشان دهد.

داوران همچنین نوآوری در ایده، اجرا و تدوین نماهنگ یا پادکست علمی را عاملی مؤثر در انتقال بهتر و متمایز پیام علمی دانستند و تأکید کردند خلاقیت و دقت بیشتر در ارائه مفاهیم علمی می‌تواند آثار را از سطح معمول فراتر برده و اهمیت موضوع را به شکلی اثرگذارتر نشان دهد.

در بخش دیگری از این بیانیه، رعایت دقیق ضوابط فراخوان از جمله زمان‌بندی، ارسال شناسنامه اثر و سایر الزامات مورد تأکید قرار گرفته و از شرکت‌کنندگان و مربیان خواسته شده است این موارد را با جدیت بیشتری مدنظر قرار دهند.

هیئت داوران در پایان ابراز امیدواری کرده است که در دوره‌های بعدی این پویش، آثار ارائه‌شده بیش از پیش محل تلاقی دانش و نوآوری باشند تا زمینه شناسایی و انتخاب جوانه‌هایی فراهم شود که آمادگی بیشتری برای نقش‌آفرینی در آینده علمی کشور دارند.