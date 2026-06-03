معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به شرایط دشوار پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی کشور، از تشکیل ساختاری جدید با هدف حل مسائل کلان و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر مهدی ابطحی با بیان اینکه وزارتخانه‌هایی مانند نفت، نیرو، راه و شهرسازی، صنعت و فناوری اطلاعات در صف اول مواجه با مشکلات هستند و وظیفه ساختار دانشی حمایت همه جانبه از آنهاست.

وی افزود: ساختار‌های متداولی در این زمینه وجود داشته و عمدتاً ارتباط با صنعت بر اساس شناخت از اعضای هیئت علمی و اعتمادی که صنعت به توان علمی و آموزشی آنان پیدا کرده، شکل گرفته است. در بسیاری از موارد، دانشگاه‌ها به‌واسطه این شناخت و اعتماد، قرارداد‌ها را پیش برده‌اند.

معاون پژوهشی وزارت علوم ادامه داد: در شرایط فعلی، افرادی که مورد اعتماد صنعت هستند، همچنان کار خود را ادامه می‌دهند، اما در کنار آن ساختار‌های دیگری هم وجود دارد که در دوره‌های مختلف فعال بوده‌اند و خدماتی ارائه کرده‌اند؛ از جمله شورای عالی عتف و ستاد‌های فعال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

دکتر ابطحی افزود: قبلاً رئیس‌جمهور نیز این مسیر را آغاز کرده بودند. مزیت مهم فعلی این است که دکتر پزشکیان به دانشگاه‌ها اعتماد دارند و این یک امتیاز بزرگ محسوب می‌شود. با این حال، خلأیی که وجود دارد نبود یک ساختار دقیق برای کنترل پروژه‌هاست. برای نمونه، وقتی مسئله به دانشگاهی بزرگ واگذار شود، ساختاری که بتواند این پروژه‌ها را به‌طور مستمر حمایت و پیگیری کند وجود ندارد؛ بنابراین نیاز به یک ساختار پشتیبانی چابک وجود دارد تا اطمینان حاصل شود پروژه‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند و در موعد مقرر به نتیجه می‌رسند.

وی ادامه داد: بر همین اساس، دبیرخانه‌ای با عنوان مدیریت حل کلان مسئله‌ها (محکم) شکل گرفته است. مأموریت این دبیرخانه آن است که از ساختار‌های اجرایی مسئله اصلی آنها را سوال کند و سپس با شناختی که از دانشگاه‌ها و افراد دارد، این مسائل را به ظرفیت‌های مناسب واگذار کند.

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: این دبیرخانه همچنین نیازمند پشتوانه مالی بود که در روز‌های اخیر برای آن تمهیداتی اندیشیده شده و قرار شده منابعی در اختیار آن قرار گیرد. افزون بر این، بنیاد مستضعفان نیز اعلام کرده که برای حل مسائل کشور، بودجه‌ای اختصاص خواهد داد که رقم آن قابل توجه است.

وی تصریح کرد: این دبیرخانه با حضور پنج معاون وزیر از دستگاه‌های مختلف و همچنین مجموعه پژوهشی و فناوری وزارتخانه‌ها تشکیل شده و می‌تواند به‌عنوان یک ساختار پشتیبان عمل کند.

دکتر ابطحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه‌های گذشته در ایجاد ساختار‌های پژوهشی، گفت: برخی ساختار‌هایی که قبلاً ایجاد کردیم، مانند قطب‌ها، آن‌طور که انتظار می‌رفت موفق نبودند. البته نمی‌توان گفت همه قطب‌ها چنین بودند، اما در مجموع همکاری‌های بین افراد به شکل مطلوبی شکل نگرفته بود.

وی افزود: به همین دلیل این‌بار تصمیم گرفته شد به‌جای تکیه صرف بر ساختار‌های جمعی، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی فردی یا همان ریسرچ لب‌ها تقویت شوند. برای این منظور، در فاز اول به ۲۱ دانشگاه اعلام شده که هرکدام پنج نفر را معرفی کنند تا از ریسرچ‌لب‌های شخصی آنها حمایت شود. برنامه این است که تا پایان سال به هر کدام یک میلیارد تومان اختصاص یابد. تاکنون دو مرحله پرداخت انجام شده است، امید است تا پایان سال آزمایشگاه‌های تحقیقاتی اساتید به ۳۰۰ آزمایشگاه در کشور برسد.

معاون پژوهشی وزارت علوم ادامه داد: این طرح هنوز در ابتدای راه است، اما انتظار می‌رود دانشگاه‌ها افرادی را معرفی کنند که بتوانند پایان‌نامه‌های کاربردی تعریف کنند، هسته‌های فناور تشکیل دهند و پارک‌های علم و فناوری را تقویت کنند. او هشدار داد همان آسیبی که بر سر تحصیلات تکمیلی آمد، اکنون در حال تکرار برای پارک‌های علم و فناوری است؛ به‌گونه‌ای که ورودی پارک‌ها ضعیف شده، هسته‌های فناور کمتر شده‌اند و پارک‌ها کم‌کم به شهرک صنعتی تبدیل می‌شوند و صرفا شرکت‌های بزرگ در آنها رشد می‌کنند.

دکتر ابطحی تأکید کرد: ما فکر کردیم شاید با تقویت ریسرچ‌لب‌ها بتوان این روند را اصلاح کرد. در همین مسیر، منابع برای حمایت از ۳۰۰ ریسرچ‌لب دیگر فراهم شد.

اتاق فکر اساتید؛ بازوی مشورتی وزارت علوم در مسیر اهداف علمی کشور

مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم بیان داشت: اعضای هیئت علمی برگزیده، باتوجه به تجربه و تخصص خود، می‌توانند به عنوان اتاق فکری قدرتمند و مشاورانی دلسوز، ما را در پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی کشور یاری رسانند.

دکتر سیف افزود: در حال حاضر، حدود شصت نفر از اعضای هیئت علمی برجسته در سطح کشور شناسایی شده‌اند که حدود سی نفر از ایشان در تهران حضور دارند. این افراد که در فرآیندی دقیق و با در نظر گرفتن تجربیات و دستاورد‌های علمی‌شان انتخاب شده‌اند، به عنوان متخصصان امر شناخته می‌شوند و قادرند با نگاهی کلان به مسائل، راهنمایی‌های راهگشایی را ارائه دهند.

دکتر سیف گفت: ما اعتقاد داریم که مخاطبان و حوزه‌های تخصصی ما متنوع هستند. انتظارات از دانشگاه در حوزه‌های مختلفی، چون کشاورزی، جامعه‌شناسی، فنی و مهندسی متفاوت است. از این رو، ما سعی کرده‌ایم این تنوع را به رسمیت بشناسیم و از روش‌های متفاوتی برای حمایت و ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه و جامعه بهره ببریم. این تنوع در رویکرد‌ها شامل حمایت از پایان‌نامه‌ها، دوره‌های پسادکترا و همچنین تلاش برای تطبیق برنامه‌ها با نیاز‌های خاص هر حوزه تخصصی و مخاطب می‌شود.