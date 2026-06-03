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برنامههای «از خونه شروع کن»، با روایتی از بانوان کارآفرین البرزی در مسیر قالیبافی و «تا نیایش»، با موضوع سبک زندگی ایرانی، اسلامی و محبت در خانواده، از شبکههای دو و تهران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قسمت یازدهم برنامه تلویزیونی «از خونه شروع کن»، پنجشنبه ۱۴ خرداد، با روایتی از موفقیت دو بانوی کارآفرین در حوزه صنایع دستی، از شبکه دو پخش میشود، برنامهای که با نگاهی کاربردی، مسیر شکلگیری و توسعه مشاغل خانگی را از تجربه زیسته تا راهکارهای عملی دنبال میکند.
این برنامه روایت داستان زندگی پر فراز و نشیب خانم «اعظم آهنگر» و خانم «معصومه کرمی» از اهالی هشتگرد استان البرز است. خانم آهنگر از راهبران شغلی نمونه کشور در حیطه قالیبافی و گلیمبافی است که تاکنون به بیش از دو هزار نفر آموزش داده و برای ۵۰۰ مددجو اشتغالزایی کرده است. در این برنامه، خانم کرمی که از شاگردان موفق ایشان است، مسیر راهاندازی کارگاه خانگی خود را تشریح میکند و کارشناسان برنامه برای توسعه و تداوم موفقیت این کسبوکار، راهکارهای تخصصی ارائه میدهند.
در این قسمت، دکتر فاطمه کریموند (کارشناس کسبوکار)، دکتر کمیل رودی (مربی کسبوکار) و رضا البرزی (مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز) بهعنوان کارشناسان حضور دارند.
هدف از ساخت برنامه «از خونه شروع کن»، حمایت از مشاغل خانگی بهعنوان کسبوکارهای کوچک و مؤثر در ایجاد درآمد برای خانوادههاست. این برنامه کاری از گروه خانواده شبکه دو سیماست که با همکاری کمیته امداد امام خمینی، تهیهکنندگی علیاکبر کریمی، کارگردانی رضا داستانی و با اجرای شاهین جمشیدی، پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۱۸:۳۰، پخش میشود.
مجله تصویری «تا نیایش» امروز با موضوع سبک زندگی ایرانی، اسلامی و محبت در خانواده از شبکه تهران پخش میشود.
اجرای این برنامه بر عهده «امیرحسین سپهری» است و «حجت الاسلام فتاح»، امام جمعه دماوند، به تبیین الگوی متعالی در سبک زندگی ایرانی، اسلامی، برگرفته از فرهنگ غنی دینی و سنتهای اصیل ملی، با محوریت محبت، احترام متقابل و مسئولیتپذیری میان اعضای خانواده میپردازد.
برنامه «تا نیایش» با تهیهکنندگی مشترک «سید علیرضا طباطبایی» و «رضا محمدنیا»، کاری از گروه فرهنگ و معارف اسلامی، هر روز ساعت ۱۲:۱۵، پخش میشود.