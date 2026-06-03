مردمان ولایت‌مدار رباط کریم در نود و چهارمین شب خونخواهی رهبر شهید، با برگزاری تجمعی حماسی، بار دیگر پیمان وفاداری خود را با محوریت ولایت تجدید کرده و تبعیت از مقام رهبری را تنها مسیر نجات ملت اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان رباط کریم در شب نود و چهارم، میعادگاه مردمی بود که برای اعلام حمایت قاطع از حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای گرد هم آمدند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با سر دادن شعار‌های انقلابی، اعلام کردند که تبعیت مطلق از رهبری و حرکت در مسیر منویات ایشان، استوارترین سد در برابر توطئه‌های دشمن است. این حضور باشکوه، پیامی قاطع به بدخواهان نظام بود مبنی بر اینکه بصیرت مردم رباط کریم، دشمن را به ناامیدی کشاند و مسیر هدایت در این منطقه تزلزل‌ناپذیر است.